AYM kararı: Depremzedeler doğrudan hasar tespitine itiraz davası açabilecek Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile deprem bölgelerindeki vatandaşların itiraz süreçleri hızlanacak. Depremzede vatandaşlar, artık hak sahipliği sürecini beklemeden doğrudan hasar tespitine itiraz davası açabilecek.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle, 11 ilde binlerce bina yıkıldı ve on binlerce bina da hasar gördü. Elazığ, ayrıca 2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ciddi zararlarla karşılaştı.

Depremlerin ardından, vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin gerçekleştirdiği hasar tespiti sonuçlarına itiraz etmek için hak sahipliği sürecini beklemek zorunda kaldı. Bu süreçler hem karmaşık hem de çelişkiliydi.

AYM kararı ile depremzedelerin 7 aylık zaman kaybı gideriliyor

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, 'Hasar tespit raporları ancak asıl işlemlerle birlikte dava konusu edilebilir' ibaresinin Anayasa'nın 13, 35 ve 125. maddelerine aykırılığını ileri sürerek bu ibarenin iptalini talep etti. Yapılan itiraz, Anayasa Mahkemesi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Bu gelişme, vatandaşların artık hak sahipliği sürecini beklemeksizin doğrudan hasar tespiti sonuçlarına itiraz edebilmesini sağladı.

Bu karar, vatandaşları, kurumları ve mahkemeyi ek yüklerden kurtarmanın yanı sıra ortalama 7 aylık bürokratik zaman kaybını da ortadan kaldırdı.

"Artık doğrudan hasar tespitine itiraz davası açılabiliyor"

Karar hakkında bilgi veren Avukat Sadin Koç, şunları söyledi:

Anayasa Mahkemesin'den yakın tarihte bir kararı çıktı. Eskiden hasar tespitlerinde, itirazlar doğruca yapılamıyordu. Öncelikli olarak hasar tespitine itiraz ediliyordu ve kesinleşmesi bekleniyordu. Sonra hasar tespitini kabul etmemesine rağmen, kendisiyle çelişecek şekilde, (işlemde zaten muhatap olan kişi) mecburen hak sahipliği müracatı yapıyordu. Hak sahipliği müracaatının da kesinleşmesini bekliyordu. Kesinleştikten sonra hem hasar tespitine hem de hak sahipliğine itirazı, bir bütün halinde mahkemeye sunup her iki işleminde iptalini istemek zorunda kalıyordu. Bu da vatandaşa, kurumlara ve mahkemeye ekstra külfet getiriyordu. Ama Anayasa Mahkemesi, son çıkardığı kararla birlikte hasar tespitlerinin yalnız başına bir işlem olduğunu ve dava konusu edilebileceğine hükmetti. Artık doğrudan hasar tespitine itiraz davası açılabiliyor. Bu hem kurumların yükünü hafifletecek, hem de vatandaşın daha kısa sürede netice almasını sağlayacak.

"Süreç çok hızlandı"

Hak sahipliği işlemlerinin 4-5 ayı bulan bir zaman aldığına dikkat çeken Avukat Koç,

sözlerini şöyle sürdürdü:

Uzun bir süreçti. Bu karar sayesinde vatandaş hemen hasar tespitine itiraz davasını açıp çok daha kısa sürede evinin durumunu mahkeme kararı ile netleştirebilecek. Elazığ’da 1. ve 2. İdare mahkemeleri 2020 depremlerinden sonra bu davalar ile çok fazla sayıda uğraştı. Şimdi güzel emsal bir karar ile diğer 11 ildeki işlemleri de hızlandırmış oldular. Onlara da teşekkür ediyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)