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    Bağcılar'da İETT otobüsü alev alev yandı

    İstanbul Bağcılar'da seyir halinde olan bir İETT otobüsü alev alev yandı. Alevleri fark eden şoför az sayıdaki yolcuyu tahliye ederken, gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 19:10
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 19:23
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    Bağcılar'da İETT otobüsü alev alev yandı

    Saat 17.30’da Bağcılar ilçesi Koçman Caddesi'nde çıkan yangında, seyir halinde olan 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmı yanmaya başladı.

    ŞOFÖR, YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

    Alevleri gören şoför otobüsü durdurup, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti. Şoför, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

    Bağcılar'da İETT otobüsü alev alev yandı VİDEO

    Bağcılar da İETT otobüsü alev alev yandı #1

    Bağcılar da İETT otobüsü alev alev yandı #2

    Bağcılar da İETT otobüsü alev alev yandı #3

    Bağcılar da İETT otobüsü alev alev yandı #4

    Bağcılar da İETT otobüsü alev alev yandı #5

    Bağcılar da İETT otobüsü alev alev yandı #6


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