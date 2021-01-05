Bağcılar'da İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

Bağcılar'da O-3 otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde yaşanan olayda, yol kenarındaki boş alanda bulunan borunun patlamasıyla cadde göle götürdü.

Patlayan borudan şiddetli bir şekilde fışkıran su, kısa sürede araçların yoğun olarak geçtiği yolda sele neden oldu.

Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğunlaştı.

MOTOSİKLETLİ SUYA KAPILDI

Suyun bastığı yolu gören bir motosiklet sürücüsü, bir süre sağa yanaşarak bekledi. Daha sonra hareket eden motosikletli kısa süre sonra suya kapılarak düştü.

O sırada görev başında olan iki polis, düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler, sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. İSKİ'nin müdahalesi ile bir süre sonra yolu kaplayan su kesildi.

Bağcılar'da su borusu patladı VİDEO

































