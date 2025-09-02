Bahar 3. Sezon ne zaman başlayacak? Show TV duyurdu

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlıyor.

İlk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesi edinen yapım, üçüncü sezonda sürpriz oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Mert Turak ve Hayal Köseoğlu dizinin yeni sezonunda ekibe dahil oldu.

İzleyiciler, “Bahar 3. sezon ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt yanıt arıyor.

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, üçüncü sezon için start verdi.

Show TV, dizinin yeni sezon çekimlerinin geçtiğimiz günlerde başladığını duyurmuştu.

Ancak izleyicilerin merakla beklediği “ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusunun yanıtı için resmi açıklama yapılmadı.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bahar, uzun bir mücadelenin ardından uzman doktor unvanını aldı. Ancak daha ilk gününde karşısına çıkan zorlu vaka, kariyerinin başlangıcını düşündüğünden çok daha çetin hale getirdi. Ameliyat sırasında yaşanan beklenmedik olaylar, genç doktorun sınavını ağırlaştırdı.

Evren ise Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamladı. Fakat onun için de kritik bir karar zamanıydı

Hastane cephesinde kongre heyecanı sürerken, Timur’un uçak korkusu tüm planları bozdu. Bu durum Rengin’i zora sokarken, izleyenleri de gülümseten sahneler yaşandı.

Tolga’nın Çağla’ya yaptığı sürpriz hamle, hastane koridorlarında büyük şaşkınlık yarattı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Gülçiçek ve Reha’nın düğün günü dizinin en çok konuşulan anı oldu. Ancak nikah sırasında yaşanan beklenmedik olaylar, karakterlerin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirdi.

Final bölümü, yeni sezona dair birçok soru işareti bırakırken izleyiciler “Bahar’ın bundan sonra yolu nereye çıkacak?” sorusunun cevabını merakla bekliyor.