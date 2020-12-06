Bahçelievler’de mahsur kalan kediyi, polisin dikkati kurtardı
Boş olan dükkanda mahsur kalan kediyi fark eden polis ekipleri, dükkan sahibine ulaşarak kapıyı açtırdı.
- DHA
- 06.12.2020 - 13:19
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan dükkanlardan birinde bir kedi mahsur kaldı.
POLİSİN DİKKATİ KEDİYİ KURTARDI
O sırada dükkanın bulunduğu sokakta denetim yapan polis ekipleri, dükkanda kedinin seslerini duydu.
Kedinin mahsur kaldığını fark eden polis ekipleri, dükkan sahibine ulaştı.
Dükkan sahibinin kapıyı açtı, dışarıya çıkarılan polis memurunun kucağına alarak bir süre sevdiği kedi sokağa bırakıldı.