Bakan Göktaş, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini deneyimledi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G Kuvveti Bisikleti'nde 360 derece döndü ve astronotların yaşadığı G kuvvetini tecrübe etti.

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AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü" kapsamında düzenlenen etkinlik için Kayseri Bilim Merkezi'nde yer aldı.

Programın sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen merkezi gezen Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

G kuvvetini deneyimledi

Astronotların maruz kaldığı G kuvvetinin anlatıldığı "G Kuvveti Bisikleti"ni yakından inceleyen Göktaş, daha sonra bisikleti denedi.

El ve ayak bileklerinden bağlandığı bisikletle pedal çevirerek 360 derece dönüş gerçekleştiren Bakan Göktaş'ın G Kuvveti Bisikleti deneyimi salondakiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Bakan Göktaş, G Kuvveti Bisikleti deneyimi sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, ilginç bir tecrübe yaşadığını belirtti.

"Alper Gezeravcı'nın neler hissettiğini biraz da olsa tecrübe etme imkanı buldum"

Kendisine verilen bilgiye göre, astronotların maruz kaldığı G kuvvetini tecrübe etme imkanı bulduğunu ifade eden Göktaş, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın neler hissettiğini biraz da olsa tecrübe etme imkanı buldum. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kayseri Bilim Merkezinin Türkiye'deki sayılı merkezlerden olduğunu dile getiren Göktaş, merkezde hem küçüklere hem de büyüklere bilimi sevdirecek imkanların olduğunu aktardı.

Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

G kuvveti nedir?

G kuvveti, yer çekimi kaynaklı bir kuvvet olma özelliği taşıyor. Özellikle savaş pilotlarının uçuşları sırasında maruz kaldıkları bu kuvvet, manevralarına göre 9 G'ye kadar çıkabiliyor, yani kilolarının 9 katı yük binmesi anlamına geliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)