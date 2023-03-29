Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgesinde yapılan inşa çalışmalarından kesitler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürdürülmekte olan köy evlerinin inşaat sürecini paylaştı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te ihya çalışmaları son sürat devam ediyor.

Nurdağı ilçesinde evlerini kaybeden vatandaşlar için çalışmalar sürüyor.

İlçede birçok bölgede köy evlerinin inşaat süreci hız kesmeden devam ederken, depremzedeler yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

"Biz kendimize gelememişken devletimiz gelmiş"

Sürece dair son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Kurum, bir depremzedenin söylediği şu sözleri yazdı: “Biz kendimize gelememişken DEVLETİMİZ gelmiş”

"Nurdağı'nda 7 köyde yapım çalışmaları başlatıldı"

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda konuşan Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan şu cümleleri kurdu:

"Gaziantep ilimiz için 12 bin 600 ağır, orta hasar almış köy konutu olduğu görüldü. Nurdağı'nda 7 köyde yapım çalışmaları başlatıldı. Burda 122 metrekare, verandalı, yöresel mimariye uygun bir proje gerçekleştirilecek inşallah. Ahırları, cmaisi, köy konağı gibi bütün sosyal donatı alanları da beraber düşünülerek gerçekleştiriliyor."

"Çalışmalar çok hızlı ve çok süratli devam ediyor"

Nurdağı ilçesinin Belpınar mahallesinde inşaat süreci süren köy evleri tek katlı, yöresel mimariye uygun ve 3+1 olarak inşa ediliyor.



İnşa sürecini gören depremzedeler ise duygularını şöyle ifade etti: