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    Bakan Soylu, Sivas'taki askerlere sürpriz yaptı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ziyaret ettiği İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerlerin yeni yılını telefonla kutladı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 22:37
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    Bakan Soylu, Sivas'taki askerlere sürpriz yaptı

    Yeni yılı, İmranlı'da karakol ziyareti yaparak, Kızıldağ mevkisinde askerlerle birlikte karşılayan Vali Salih Ayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Mehmetçiğe sürpriz yaptı. Yeni yıla Van Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesinde Mehmetçiklerle giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #1

    "MİLLETİMİZ, İNŞALLAH KAHRAMANLARIMIZ SAYESİNDE VAR OLUR"

    Askerlere hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, "Allah, inşallah nice yıllarda aziz milletimizi, toprakları güzel insanları, bu kahramanlarımız sayesinde var eder. Bir arada olmanıza çok sevindim. Allah'a emanet olun" dedi.

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #2

    "HUZURLA YAŞAMAYI SİZE BORÇLUYUZ"

    Yeni yıla, İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığında, Mehmetçiklerle birlikte karşılayan Vali Salih Ayhan, "Vatanımızın dört bir köşesinde huzurla yaşamayı sizlere borçluyuz.   Askerlerimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da tarih yazmaya devam edecektir" diye konuştu.

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #3

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #4

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #5

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #6

    Bakan Soylu, Sivas taki askerlere sürpriz yaptı #7

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