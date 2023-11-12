Bakan Yumaklı'dan Millî Ağaçlandırma Günü mesajı: Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü mesajı yayınladı. Bakan Yumaklı mesajında, "Daha yeşil bir Türkiye için seferberlik ruhuyla bir olmaya devam edeceğiz. Bugün 81 ilimizde diktiğimiz milyonlarca fidan, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun." dedi.

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ensonhaber.com

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" kampanyası kapsamında yurtta etkinlikler gerçekleştirildi.



Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 81 ilde 2 bin 23 noktada, 5 milyon 2 bin 23 fidan toprakla buluşturularak, '100'üncü Yıl Cumhuriyet Ormanları' oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Törende Yumaklı'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve öğrenciler de yer aldı.

"Her bir fidan Yeşil Vatan'a olan inancımızı temsil edecektir"

Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Her bir fidan Yeşil Vatan'a olan inancımızı temsil edecektir. Sadece Yeşil Vatan için değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu vatan için, bu millet için hayatını kaybeden herkese Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu çalışmalarımızda bize destek veren sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

"Avrupa’da 1'inci, Dünyada 4'üncü sırada en çok ağaçlandırma yapan ülke olduk"

Bakan Yumaklı, orman teşkilatının 184 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyerek şu cümleleri kurdu:

"Yeşil vatan için durmadan, dinlenmeden, gecesini gündüzüne katarak çalışan arkadaşlarımız var. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki 85 milyonun tamamı bugüne has değil; ama bugünü de çok özel kılarak milli ağaçlandırma bayramımızı gerektiği gibi ifa ediyor. Bizler ormancılıkta son 21 yılda atılan adımlara baktığımızda bu sene sonu itibarıyla bizim toprakla buluşturacağımız fidan ve tohum miktarı 7 milyarı aşacak. Uluslararası Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporunda bizler Avrupa’da 1'inci, Dünyada 4'üncü sırada en çok ağaçlandırma yapan ülke olarak herkesin kabul ettiği bir sonuca ulaşmış olduk."

"Daha yeşil bir Türkiye için seferberlik ruhuyla bir olmaya devam edeceğiz."

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı: