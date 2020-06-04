Bakanlardan, yerli ve milli GÖKBEY ve ATAK'a ziyaret

Bakanlardan, yerli ve milli GÖKBEY ve ATAK'a ziyaret

Tamamen yerli ve milli imkanlarla, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen GÖKBEY ve ATAK'a Bakanlar, incelemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (TUSAŞ) "Uydu" konulu toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla bir araya geldi.

Bakanlar ve diğer yetkililer, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den çalışmalara ilişkin aldıkları brifingin ardından hangarları ziyaret etti.

Daha sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri "GÖKBEY"in yanına giden Bakan Akar ve Karaismailoğlu helikopterin kokpitine, geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖKBEY...

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretiliyor.

YERLİ VE MİLLİ

ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

2021'DE SERİ ÜRETİM

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir.

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00'da başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülmektedir.