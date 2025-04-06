Bakanlığın 'kırmızı bülten' ile uyardığı böceklerin çürüttüğü 23 ağaç imha edildi

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Aranıyor' başlıklı bir kırmızı bülten yayınlayarak Türkiye'de nadiren görülen ve ağaçlara ciddi zararlar veren 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ni (Anoplophora Chiensis) tespit etti.

Avcılar'da bazı ağaçlarda bulunan bu zararlı, karantina altına alınarak, özellikle turunçgillerin yanı sıra birçok farklı ağaç türüne zarar verebiliyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de zaman zaman görülen bu böcek, hiçbir kimyasal ilaçtan etkilenmemektedir.

23 AĞAÇ BELİRLENDİ, KÖKÜNDEN SÖKÜLEREK İMHA EDİLDİ

Avcılar ilçesindeki Cihangir Mahallesi'nde, kaldırımlarda bulunan akça ve dişbudak ağaçlarının bu böceğin istilasına uğradığı belirlendi. Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin iş birliğiyle yapılan saha çalışmaları sonucunda, zarar gören 23 ağaç tespit edilerek işaretlendi ve köklerinden söküldü. Bu ağaçların olduğu alanlar, böceğin yayılma ihtimaline karşı betonla kapatıldı. Ağaçlar, ilaçlamanın etkili olmadığı ve böceğin kurutma işlemi sonucu köklerinden sökülüp parçalanarak imha edilmek üzere alandan kaldırıldı. Bakanlık, 2014'te yayımlanan resmi düzenlemelere göre, bu zararlıya karşı alınacak önlemleri belirledi.