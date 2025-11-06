Bakanlık 15 markayı ifşa etti: Zeytinyağından bakın neler çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri tespit etmek için yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık, taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen markaları her zamanki gibi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Son yayımlanan listede zeytinyağı ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.

Bakanlık, yapılan analizlerin ardından hileli ürünleri tespit ettiği firmaları güvensiz gıdalar listesine ekledi.

Tüketicilerden, satın aldıkları ürünlerin markalarını bu listeden kontrol edebilirler. İşte son yayımlanan hileli zeytinyağı markaları: