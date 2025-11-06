Abone ol: Google News

Bakanlık 15 markayı ifşa etti: Zeytinyağından bakın neler çıktı

Sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağı hile skandalıyla gündeme geldi. Yapılan denetimler sonucunda 15 farklı zeytinyağında hile olduğu tespit edildi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 11:28
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu 15 zeytinyağı markasında hile tespit etti.
  • Hileli ürünler, kamuoyuna guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyuruldu.
  • Tüketiciler, satın aldıkları zeytinyağlarını güvensiz gıdalar listesiyle karşılaştırabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri tespit etmek için yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık, taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen markaları her zamanki gibi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Son yayımlanan listede zeytinyağı ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.

Bakanlık, yapılan analizlerin ardından hileli ürünleri tespit ettiği firmaları güvensiz gıdalar listesine ekledi.

Tüketicilerden, satın aldıkları ürünlerin markalarını bu listeden kontrol edebilirler. İşte son yayımlanan hileli zeytinyağı markaları:

