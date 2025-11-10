Abone ol: Google News

Bakanlık düğmeye bastı: İki oyuncağın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne iki yeni oyuncak markasını ekledi. Söz konusu oyuncakların satışları durduruldu.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 11:02
  • Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne iki yeni oyuncak markası ekledi.
  • Pet Toys markasına ait oyuncaklar güvenlik standartlarına uymadığı için yasaklandı.
  • Bu ürünlerin satışları durdurularak mağazalardan toplatılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Son paylaşıma göre, iki oyuncak ürünü güvenlik standartlarını karşılamadığı için kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Pet Toys markasına ait yumuşak oyuncaklar ve bir anahtarlık, yapılan incelemeler sonucunda güvensiz bulundu.

Söz konusu ürünlerin satışı yasaklandı ve tüm mağazalardan toplatılmasına karar verildi.

Ürün bilgileri aşağıdaki gibidir:

