Bakanlık düğmeye bastı: İki oyuncağın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Son paylaşıma göre, iki oyuncak ürünü güvenlik standartlarını karşılamadığı için kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Pet Toys markasına ait yumuşak oyuncaklar ve bir anahtarlık, yapılan incelemeler sonucunda güvensiz bulundu.

Söz konusu ürünlerin satışı yasaklandı ve tüm mağazalardan toplatılmasına karar verildi.

Ürün bilgileri aşağıdaki gibidir: