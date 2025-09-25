Bakanlık duyurdu: İki meşhur baklavadan bakın ne çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca, bakanlık taklit veya tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuna açıklama yetkisine sahip.

Bu kapsamda, 23 Eylül 2025 tarihinde güncellenen Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde, baklava ürünlerinde uygunsuzluk tespit edilen markalar da yer aldı.

GIDA BOYASI ÇIKTI

Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta baklavalarında gıda boyası tespit edildi.

Ürün bilgileri şu şekilde: