Bakanlık harekete geçti: İki çocuk kıyafeti yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırdı.

Bakanlık, güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edilen iki farklı çocuk giyim ürünü için yasaklama ve toplatma kararı aldığını duyurdu.

İKİ ÜRÜN TOPLATILIYOR

14 Kasım tarihli GÜBİS raporuna göre, “Snow Kids” markasına ait kapüşonlu çocuk ceketi, yapılan teknik incelemeler sonucunda sağlık açısından risk taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ilan edildi.

Söz konusu ürün için toplatma ve satış durdurma işlemlerinin derhal uygulanması yönünde talimat verildi.

Aynı denetimlerde, “Badr” markalı baskılı kız çocuk bikini takımının da güvenlik standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

Bu ürün için de piyasadan çekme, satışın durdurulması ve tüketiciye ulaşmadan imha süreçlerinin başlatıldığı açıklandı.