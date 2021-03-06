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    Balıkesir'de 36 sığınmacı kurtarıldı

    Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 02:41
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    Balıkesir'de 36 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların bindikleri lastik bot Ayvalık açıklarında su almaya başladı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    YİYECEK VE MALZEME DESTEĞİNDE BULUNULDU

    Ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarılan sığınmacılar, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

    Balıkesir de 36 sığınmacı kurtarıldı #1

    Balıkesir de 36 sığınmacı kurtarıldı #2

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