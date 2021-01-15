Balıkesir'de kumar oynayan 21 kişiye ceza kesildi

Sındırgı ilçesinde, kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan operasyonda, 2 farklı odada kumar masası kurulduğu, evdekilerin kapıyı açmadan önce oyun malzemelerini ve kumar oynadıkları masayı sakladıkları tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, 26 okey taşı, 4 takım iskambil kağıdı, 95 tavla pulu, 1 zar, yatağın altına saklanmış yuvarlak masa ele geçirildi.

Evdeki 21 kişinin üst aramasında 21 bin 240 lira, bin 20 dolar, 645 avro ve yaklaşık 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

21 KİŞİ HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen 2 kişi ile polislere direnen 1 kişi gözaltına alındı.

Üzerinden kenevir tohumu çıkan ve gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İkametteki 21 kişi hakkında kumar oynamaktan 28 bin 56 lira, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 72 bin 849 lira idari para cezası uygulandı.



