Balıkesir'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Jandarma ekiplerince yapılan bölgesel özel hız denetimlerinde 1.396 araç denetlenirken, 57 araca 25 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri, trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması maksadıyla; “Bölgesel Özel Denetim” faaliyetini icra etti.

57 ARACA 25 BİN LİRA CEZA

Jandarma ekipleri radarlı hız kontrolü denetimi sonucunda, 1.396 aracı kontrol ederek, 57 araca 25 bin 230 TL idari para cezası uygularken, 6 aracı trafikten men edilerek, 1 sürücün belgesi geçici olarak alındı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 53 motosiklete 37 bin 26 TL idari para cezası uygulanarak, 22 motosikleti trafikten men edildi.

197 OTOBÜS DENETLENDİ

Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 327 tarım aracı kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine “Traktörlerin Karıştığı Kazalar” konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şehirler arası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 197 otobüs kontrol edilerek, 4 otobüse 2 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 231 denetim yapılarak, 19 kişiye 7 bin 282 TL idari para cezası uygulanarak, 2 araç trafikten men edildi.

ALKOL DENETİMİNDE 19 ARACA CEZA

Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 154 servis aracı kontrol edilip, 7 servis aracına 2 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Alkol denetimi sonucunda, 357 araç kontrol edilip 19 araca 17 bin 865 TL. idari para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edilerek 4 sürücü belgesi geçici olarak alındı.