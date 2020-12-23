Euro
9.3167
0.05%
Dolar
7.654
-0.07%
Altın
458.14
0.04%
Borsa
1.405
1.48%
Bitcoin
181.998
1.96%
EXEN Coin
11.21
-2.69%
4ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 4 C

    Balıkesir'de PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 01:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı

    Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK Terör Örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Terör Örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli'den 12'si yakalandı.

    Balıkesir merkezli Bursa, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, 3 kişinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

    Balıkesir de PKK nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı #1

    Balıkesir de PKK nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı #2

    Balıkesir de PKK nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir