Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.
- İHA
- 14.01.2021 - 04:34
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada düzenlendi.
11 KİŞİ YAKALANDI
Düzenlenen çalışmalarda şüpheli 11 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, bin 901 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.