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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

    Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.
    • İHA
    • 14.01.2021 - 04:34
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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada düzenlendi.

    11 KİŞİ YAKALANDI

    Düzenlenen çalışmalarda şüpheli 11 şahıs yakalandı.

    Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, bin 901 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı #1

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı #2

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı #3

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı #4

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