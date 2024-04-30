Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

İHA
Balıkesir'de Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda Atatürk Mahallesi, Çevreyolu Caddesi’nde bahçeli müstakil bir ikamette E.H. isimli bir şahsın esrar yetiştirdiği tespit edildi.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltı
Polis ekiplerince bahse konu adrese yapılan operasyonda ikametin bahçe kısmında gizlenmiş vaziyette pet bardaklara ekilmiş 50 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon sonucu yakalanan E.H. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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