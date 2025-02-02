İHA

Aksaray'da 31 Ocak günü saat 19.05’te Aratol İstiklal Mahallesi 9418. Sokak'ta, mopedle çöp toplayan bir şahıs, bir apartmanın zemin katındaki dairenin balkonunda bulunan kıyafetleri gözüne kestirdi.

KIYAFETLERİ ALARAK KAÇTI

Boyunu aşan balkonu önce inceleyip, sonra uzanmak suretiyle balkondaki çamaşırlığa ulaşan şahıs, asılı kıyafetleri alarak olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar diğer apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahsın mopedle gelişi, inip çevreyi kontrol etmesi ve aracın kaputuna basıp balkona uzanarak kıyafetleri çalması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar