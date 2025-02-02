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Aksaray'da balkondan kıyafet çaldı: O anlar kamerada

Aksaray'da balkondan kıyafet çaldı: O anlar kamerada Aksaray’da mopedle bir apartmanın önüne gelen hırsız, zemin katın balkonuna uzanarak asılı kıyafetleri çaldı. O anlar anbean diğer apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.