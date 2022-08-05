Balon balığı avcılığının desteklenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile birlikte balon balığı avcılığının desteklenmesi sağlanacak. Balon balıklarının kuyrukları için 12,5 lira ödeme yapılacak.

Ekosistemde zararlı olarak görülen balon balığının azaltılmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayınlandı.

Kararla birlikte balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira olan ödeme 12,5 liraya yükseltildi. Bazı türleri için de fiyat 2,5 lira oldu.

Sadece kuyruğuna ödeme var

Ülkemizdeki denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve diğer Balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılıyor. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.

Avlanan balıklar öldürülecek

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak, sadece kuyruğu belirtilen noktalardan karaya çıkartılacak.

Balon balığını avlayanlar bazı önlemler almalı

Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Ödemeler Ziraat Bankası'ndan alınacak

Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Balon balığının zararları

Balon balığının zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.