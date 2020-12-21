Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü, camı açıp sudan çıkmayı başardı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Su Ürünleri Hali İskelesi'nde yaşanan olayda, Engin Y., park ettiği otomobilinin direksiyonuna geçti.

Hareket ettirdiği otomobille denize düşen sürücü Engin Y, camını açarak sudan çıktı.

ARAÇ SUDAN ÇIKARILDI

Bir süre sonra suya gömülen otomobil, dalgıç ve vinç yardımıyla çekildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bandırma'da araç denize uçtu ViDEO

























