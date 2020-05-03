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    Barış Pınarı bölgesinde 12 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 12 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 03.05.2020 - 12:20
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    Barış Pınarı bölgesinde 12 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütlerine yönelik operasyonları başarı ile devam ediyor...

    TSK, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    12 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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