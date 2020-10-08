Bartın'da girdikleri dükkanda dizi izleyen hırsızlar

Birden fazla iş yerine giren iki şüpheli, bir ayakkabıcıda ışıkları yakıp model seçti, televizyondan dizi izledi, kahvehaneden kola çaldı. İş yeri sahipleri görüntülere inanamadı.

Bartın'da, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki Galla Pazarı yanında bulunan iş yerlerinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Sabah iş yerine gelen esnaflar dükkanlarından ayakkabıların ve paraların çalındığını fark etti.

Esnaflar hırsızlık yapıldığını anlayınca güvenlik kameralarını izledi.

Hırsızlık şüphelisi şahısların güvenlik kameralarına yansıyan rahat görüntüleri karşısında şoke olan esnaflar, durumu polise bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İş yerlerinden para, ayakkabı, ceviz ve kola çalan şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtları inceleme altına alınırken şüphelilerin U.K. ve N.G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TELEVİZYON İZLEDİLER

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin girdikleri iş yerlerinde rahat bir şekilde dolaşıp ayakkabı seçtikleri, ayrıca lambayı yakıp televiyzyon kumandası ile kanal değiştirdikleri anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

"RAHAT RAHAT DAVRANMIŞLAR"

Hırsızlık olayının yaşandığı iş yeri sahiplerinden Ayten Aşkın, güvenlik kamera görüntülerini izlerken şüphelilerinin rahatça ayakkabı modeli seçtiklerini görünce şaşırdığını ifade ederek, “Ayın 7’sinde gece işte perdeyi kaldırıyorlar giriyorlar. Benden iki çift ayakkabı almışlar. Rahat rahat geziniyorlar bakınıyorlar. Model seçiyorlar. Rahat rahat davranmışlar.” dedi.

"IŞIKLARI AÇIP TELEVİZYON İZLEMİŞLER"

Şüphelilerin girdiği iş yeri sahiplerinden Serdar Şaldırak ise şahısların sadece ayakkabı çalmakla kalmayıp televizyonu açıp dizi izlediklerini de belirterek, “Çarşamba günü sabah geldiğimizde işte yan taraftaki ağabey kameralarına bakıyor. Hırsızlık olayı gerçekleşti diyor. Dükkanımda ayakkabılar kayıp diyor. Bizim dükkanımızda kamera kaydı yok. Onların dükkanında kamera kaydını izliyoruz. Dükkanımızda ayakkabılar eksik. İki tane şahıs giriyor gecenin saat 02.30 sularında filan. Buraya giriyorlar. Yazar kasayı filan kurcalıyorlar. Bozuk paralar var bozuk paraları alıyorlar. Yaklaşık 10 çift filan ayakkabı alıyorlar bizim dükkandan. Hatta girdiklerinde utanmamış gibi televizyon izliyorlar. Işıkları yakıyorlar. Bizim dükkandan çıktıktan sonra yan taraftaki ağabeyin dükkanına giriyorlar. O arada kamerayı filan bozmaya çalışıyorlar. Yaklaşık yarım saat filan kalıyorlar. Oranında ışığını yakıyorlar. Oradan da iki çift ayakkabı alıyorlar. Oradan çıkınca da bir yandaki ağabeyin dükkanına giriyorlar. İç kapısı kitli olduğu için oradan bir şey alamıyorlar. Oradan da çıktıktan sonra karşıdaki ağabeyin cevizlerini almışlar. Hemen çaprazındaki kahveden kola filan almışlar. Biz bu şahıslardan şikayetçi olduk. Bartın Belediyesi'nden de buranın ön taraflarını kapatmak için izin istiyoruz. Kapalı tente olarak.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.