Bartın'da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak amacıyla bileklik takma uygulaması başlatılırken, bu bileklikleri takanları gören vatandaşların ihbarda bulunmaları istendi.

Bartın’da koronavirüs testleri pozitif çıkanların ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak başta olmak üzere bu kişilerin izleme ve tedavi süreçlerini takip etmek amacıyla barkotlu bileklik takma uygulaması başlatıldı.

POZİTİFLERE KIRMIZI, TEMASLILARA BEYAZ BİLEKLİK

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda, test sonucu pozitif çıkan kişilere kırmızı, pozitif vakalar ile temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılıyor. Üzerlerinde barkotların bulunduğu bilekliklerin izolasyon süresi boyunca çıkarılması yasaklanırken ev izolasyonunu takip eden ekipler kontrollerinde bileklik kontrolü de gerçekleştiriyor.

Bartın'da koronavirüs vakalarına bileklik uygulaması-Video

BİLEKLİĞİ ÇIKARANA VE DIŞARI ÇIKANA ADLİ İŞLEM

Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılıyor. Ayrıca bu kişilerin karantina yurduna sevkleri sağlanıyor.

İHLAL EDENE MAL VE HİZMET VERİLMEYECEK

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek sokağa çıkan kişilere işletmelerde hiçbir suretle mal ve hizmet sunulamayacak. Bu kişilere satış yapan ve hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacak.

"KARANTİNAYI İHLAL EDENLERİ İHBAR EDİN"

Bartın Valiliği tarafından yapılan duyuru ile koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için bileklik takılan kişilerin sokak, market ve diğer alanlarda görülmesi durumunda, gören kişiler tarafından 179 nolu Pandemi İhbar ve Şikayet Hattı’nın aranarak ihbarda bulunulması istenildi.