Sel felaketi sırasında dere kenarındaki alabalık üretim tesisini su bastı. Tesiste çalışanlar, dere yatağının hemen kıyısındaki yolun çökmesiyle birlikte sele kapılmaktan kurtuldu.

Bartın’da yaşanan sel felaketinin en çok zarar verdiği noktalardan biri, Ulus ilçesinin Zafer köyü oldu.

Zafer köyünden geçen dere yatağının kıyısında bulunan alabalık üretim tesisi, selde büyük hasar gördü.

10 BİNE YAKIN ALABALIK SELE KAPILDI

Selle birlikte taşan derenin suyu, alabalık havuzlarındaki su ile birleşti. 10 bine yakın alabalık sele kapıldı.

O sırada tesiste bulunan çalışanlar ölümle burun buruna geldi.

Bartın’da sele kapılmaktan çöken yol sayesinde kurtuldular ViDEO

“DERE YATAĞI GENİŞLEDİ”

Çalışanlar, dere yatağının diğer kıyısındaki yolun çökmesi ile birlikte suların yön değiştirmesi sayesinde kurtuldu.

Tesis çalışanlarından Nuray Arslan (32) yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, “Bu yol patladığı için dere yatağı genişledi. Biz her şeyi bırakıp yola doğru çıkmaya başlamıştık. Burası patlayınca bizim en büyük kurtuluşumuz oldu.” dedi.

“BİZİM ŞANSIMIZ YOLUN ÇÖKMESİ OLDU”

Arslan, “Aslında gerçekten anlatılmaz yaşanır bir olaydı. Çünkü biz aslında bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Yani bir anda gelen bir sel vardı. Yukarıda bendimiz var onun kapaklarını kapatmaya çalıştık. Balıklara giden suların önlerine gelen şeyleri almaya çalıştık. Bizim şansımız yolun çökmesi oldu. Burası patlayınca biz kurtulduk yani. Can kaybımız yok, en sevindirici olayımız bu. Devletin bütün kurumları buradaydı. Onlara ayrıca çok teşekkür ederiz. Yani devletin varlığını hissettik.” şeklinde konuştu.