Batman'da polisten kaçan zanlı çatıya çıkıp uyuşturucuyu karşı binaya attı Batman'da polisin düzenlediği operasyonda bir şüphelinin çatıya çıkarak, uyuşturucuyu karşı binanın çatısına attığı o anlar drone ile kayıt altına alındı. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine yönelik takipleri ve operasyonları aralıksız devam ediyor..

Bu kapsamda son operasyon Batman'da gerçekleştirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve huzuruna zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polisten kaçarken çatıya çıktı

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen ve drone ile de kayıt altına alınan operasyonda bir evde bulunan 3 kişi çatıya kaçtı.

Uyuşturucuları karşı binanın çatısına attı

Bu sırada içlerinden biri polisten saklamak istediği uyuşturucuyu karşı binaya doğru attı.

O anlar, drone ile görüntülendi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin evlerinde narkotik köpekleri ‘Linda’ ve ‘İKA'nın katılımıyla yapılan aramada 12 kilo 955 gram skunk, bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)