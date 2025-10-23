Batman'da sağanak heyelana neden oldu Batman'da etkili olan kuvvetli yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı.

Göster Hızlı Özet Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 40'tan fazla köy ve mezra yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan, yollarda kaya parçaları ve taşan derelerle trafiği kapattı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batman'ın Sason ilçesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. YOLLAR KAPANDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI Etkili olan sağanak yağış, 40'ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı. Heyelanın etkisiyle yamaçlardan kopan kayalar yollara sürüklendi, dereler taştı. Yollar trafiğe kapanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının yanı sıra yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

