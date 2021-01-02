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    Batman'da soba gazı, evli çifti öldürdü

    Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir çift hayatını kaybederken, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 06:16
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    Batman'da soba gazı, evli çifti öldürdü

    Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde ısınmak için soba yakan aile fertleri, bir süre sonra fenalaştı.

    Son anda komşularının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Bereket Atay (40) eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

    ANNE İLE BABA KURTARILAMADI

    Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay sobadan sızan gaz nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

    Çocukların tedavisi devam ediyor.

    Batman da soba gazı, evli çifti öldürdü #1

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