Batman'da soba gazı, evli çifti öldürdü

Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir çift hayatını kaybederken, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde ısınmak için soba yakan aile fertleri, bir süre sonra fenalaştı.

Son anda komşularının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Bereket Atay (40) eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

ANNE İLE BABA KURTARILAMADI

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay sobadan sızan gaz nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Çocukların tedavisi devam ediyor.