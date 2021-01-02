Batman'da soba gazı, evli çifti öldürdü
Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir çift hayatını kaybederken, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
- İHA
- 02.01.2021 - 06:16
Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde ısınmak için soba yakan aile fertleri, bir süre sonra fenalaştı.
Son anda komşularının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Bereket Atay (40) eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.
ANNE İLE BABA KURTARILAMADI
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay sobadan sızan gaz nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Çocukların tedavisi devam ediyor.