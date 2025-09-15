Bayburt’ta anne ve yavru ayının sinirli anları

Bayburt’a 50 kilometre mesafedeki Yoncalı köyü yolunda seyir halindeki bir aracın önüne anne ve yavru ayı çıktı.

DİKLENEREK GÖZDAĞI VERDİLER

Bir süre araçla birlikte yolda ilerleyen ayılar, yorulunca arkalarından gelen araca bakışlar attı. Anne ayı, yavrusunu korumak için arka ayakları üzerine kalkarak gövde gösterisinde bulundu. Yavru ayı da annesini taklit ederek araçtakileri korkutmaya çalıştı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar, araçtaki Şamil Koçak tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün, “Bak bak, görüyor musun bir de dikleniyor” sözleri dikkat çekti.

ORMANDA KAYBOLDULAR

Bir süre daha toprak yolda koşan anne ve yavru ayı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.