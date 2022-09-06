Bayburt'ta nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını sırtında üst kata taşıdı

Bayburt'ta nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmak için gelen 97 yaşındaki kadını, bir personel sırtında taşıyarak binanın birinci katındaki kuruma çıkardı.

Kimlik çıkarmak için Baybrut'un Demirözü İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen Sebahat Taşçı, binanın birinci katındaki kuruma ulaşmak için merdivenleri çıkamadı.

Memur, yaşlı kadını sırtında taşıdı

Bunun üzerine müdürlükte memur olarak görev yapan Tunay Mutlu, yaşlı kadını sırtına alarak kuruma taşıdı.

AA'da yer alan habere göre, burada işlemleri tamamlanan yaşlı kadının, tekrar görevli personel tarafından taşınarak evine ulaşması sağlandı.