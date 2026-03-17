Bayramda yola çıkacaklar için sabit radar noktaları ve yeni ceza limitleri belli oldu

Ramazan Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak milyonlarca sürücü için Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar konumlarını açıkladı. Şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda 10 km/s toleransla hız ihlalleri kademeli cezalara tabi olacak.
Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor.
Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.
Sabit radarların konumları belli oldu.
Sürücülerin hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.
Sabit radarlar, otoyollar ve çevre yollarında üst platformlara kurulan kameralar veya yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız tespit ediyor ve aşım durumunda otomatik ceza kesiyor.
Yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırlarını şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşma toleransı tanınıyor; bunun üzeri cezaya tabi.
HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR:
Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor):
6-10 km aşım: 2 bin TL
11-15 km: 4 bin TL
16-20 km: 6 bin TL
21-25 km: 8 bin TL
26-35 km: 12 bin TL
36-45 km: 15 bin TL
46-55 km: 20 bin TL
56-65 km: 25 bin TL
66 km ve üzeri: 30 binTL
Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s):
11-15 km aşım: 2 bin TL
16-20 km: 4 bin TL
21-25 km: 6 bin TL
26-30 km: 8 bin TL
31-40 km: 12 bin TL
41-50 km: 15 bin TL
51-60 km: 20 bin TL
61-70 km: 25 bin TL
71 km ve üzeri: 30 bin TL
Gezici radarlar ve yol kenarı denetim araçları için konum bilgisi paylaşılmıyor; bu araçlar genellikle antenli veya 'Radar Hız Kontrolü' tabelalı noktalarda bulunuyor.
Uzmanlar, radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak güvenli seyahat etmeyi tavsiye ediyor.
İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU NOKTALAR:
Gölbaşı - Adıyaman
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Biga
Bolu
Bilecik
Bilecik Başköy Kavşağı
Atkaracalar - Çankırı
Bolu 2
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat