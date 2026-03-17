Bayramda yola çıkacaklar için sabit radar noktaları ve yeni ceza limitleri belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.

Sabit radarların konumları belli oldu.

Sürücülerin hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.

Sabit radarlar, otoyollar ve çevre yollarında üst platformlara kurulan kameralar veya yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız tespit ediyor ve aşım durumunda otomatik ceza kesiyor.

Yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırlarını şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşma toleransı tanınıyor; bunun üzeri cezaya tabi.

HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR:

Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor):

6-10 km aşım: 2 bin TL

11-15 km: 4 bin TL

16-20 km: 6 bin TL

21-25 km: 8 bin TL

26-35 km: 12 bin TL

36-45 km: 15 bin TL

46-55 km: 20 bin TL

56-65 km: 25 bin TL

66 km ve üzeri: 30 binTL

Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s):

11-15 km aşım: 2 bin TL

16-20 km: 4 bin TL

21-25 km: 6 bin TL

26-30 km: 8 bin TL

31-40 km: 12 bin TL

41-50 km: 15 bin TL

51-60 km: 20 bin TL

61-70 km: 25 bin TL

71 km ve üzeri: 30 bin TL

Gezici radarlar ve yol kenarı denetim araçları için konum bilgisi paylaşılmıyor; bu araçlar genellikle antenli veya 'Radar Hız Kontrolü' tabelalı noktalarda bulunuyor.

Uzmanlar, radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak güvenli seyahat etmeyi tavsiye ediyor.

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU NOKTALAR:

Gölbaşı - Adıyaman

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Biga

Bolu

Bilecik

Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat