Bedelli askerlik için hazırlanan vatandaşın şaşırtan çantası

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler için üzücü haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, bedelli askerlik bedelinin ve ek ücretlerin 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceği hatırlatıldı.

Yeni ücretin ne kadar olacağı henüz açıklanmazken, başvuru yapmayı planlayan adayların bu tarihten önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÇANTASINI PAYLAŞTI

Bedelli askerliğe hazırlanan bazı vatandaşların paylaşımları dikkat çekti.

Bir şahsın paylaştığı videoda gösterdiği kozmetik malzemeleri ve topuklu kadın ayakkabısı dikkat çekti.