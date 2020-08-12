Ekonomi gündemini değerlendiren Berat Albayrak, "Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berat Albayrak'a koronavirüs salgınının ekonomiye ne ölçüde etkisi olduğu soruldu.



"GEZİ'DEN BERİ BATTIK BİTTİK.."

Türkiye'de azınlıkta ama sesleri yüksek bir kesimin kriz beklentisinde olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Salgının etkisi var, bu maliyetler var. Türkiye direnç içindeyse kriz beklentilerine girmek yanlıştır…Birçok ülke bütçe açığında yüzde 10-25’leri konuşuyor. Gelirler sıfır. Buna rağmen yüzde 5 ve 6’ları konuşuyoruz biz. Boşluk düzeyi örnekleri vereyim. İngiltere, Japonya, Avrupa’da birçok ülke borç rasyosu bizde yüzde 30’lar bu saydıklarımda yüzde 100’ler…Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu’da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak: Kriz beklentilerine girmek yanlıştır VİDEO