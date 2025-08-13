Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray… A101 ucuza lisanslı ürünler getiriyor

A101, 14 Ağustos 2025 aktüel ürün kataloğunu duyurdu.

Ağustos ortasına denk gelen yeni kampanya, teknoloji tutkunlarından sporseverlere kadar geniş bir kitleye hitap eden fırsatlarla dolu.

Market raflarında bu hafta; cep telefonları, dikey süpürgeler, vantilatörler, saç kurutma makineleri gibi pek çok elektronik ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor.

Sağlık ve spor kategorisinde ise masaj aletleri, yürüyüş bantları ve çeşitli spor ekipmanları öne çıkıyor.

Spor kulübü taraftarları için ise lisanslı ürünler bütçe dostu fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Kampanya ürünleri, 14 Ağustos’tan itibaren A101 mağazalarında ve online satış kanalında yerini alacak.

İşte A101 14 Ağustos indirim kataloğu: