Beyoğlu'nda koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs, karantinada kalmak yerine gözlerindeki kızarıklık nedeniyle hastaneye gitti. Doktor tedavi etmeyince tartışma çıktı.

İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giden M.Ö. isimli şahıs, gözlerindeki kızarıklığı tedavi ettirmek istedi.

M.Ö.'nün kimlik bilgileri sisteme girilince koronavirüs teşhisi konulduğu ve evde karantina altında olması gerektiği anlaşıldı.

DOKTOR, KORONALI ÇIKINCA TEDAVİ ETMEDİ

Doktor, hastanın en kısa sürede evine gitmesi gerektiğini bildirerek, tedavi isteğini kabul etmedi. M. Ö., bunun üzerine doktorla tartışmaya başladı. Bunun üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri çağrılarak, polise haber verildi.

ACİL SERVİSTE PANİK YAŞANDI

Acil servise koronavirüslü hasta geldiği duyulunca buradakiler panik içerisinde dışarı çıktı. Muayene odasından çıkarılan M.Ö., polis çağrıldığını öğrenince kendisine eşlik eden kişi ile birlikte kayıplara karıştı.

Beyoğlu'nda koronavirüslü şahıs göz muayesine gitti VİDEO

Kısa sürede hastaneye gelen beyaz tulumlu, maskeli ve siperlikli polisler, hastane çevresinde arama yapmalarına rağmen belirtilen eşkale uygun kişiyi bulamadı. Polis, daha sonra M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

"HASTANE KALABALIKTI"

Hastanede olanları gören Basir Orakçı, "Hastaneye koronavirüsü taşıyan bir hasta gelmiş. Onu muayene odasından çıkardılar. Sonrasında hastanenin güvenlik görevlisi polisi arayarak içeride virüslü hasta olduğunu söyledi. Sonrasında özel kıyafetli polisler geldi. Şahıs kaçmış. Bulamadılar. Hastane kalabalıktı. Vatandaşlar panik yaşadı birçok kişi dışarı kaçtı." dedi.













