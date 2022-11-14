Petrol
95.88
-0.11%
Euro
19.14
-0.42%
Dolar
18.5782
0.18%
Altın
1.05
-0.34%
Borsa
4456
0.26%
Bitcoin
306.144
-4.95%
BTXN Coin
6.39
-4.05%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

    Taksim Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısında patlamada yaşamını yitirenlerin isimlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 08:13
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısının acısı hala taze. Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 81 kişi ise yaralanmıştı.

    Yaralananlardan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini açıkladı.

    Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

    Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı - Video

    Beyoğlu ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı #1

    Taksim'de patlama meydana geldi - Haberi için tıklayınız -

    Beyoğlu ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı #2

    Beyoğlu'ndaki patlamada yaşamını yitiren baba ve kızı yürekleri yaktı - Haberi için tıklayınız -

    Beyoğlu ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı #3


    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İBB'ye bağlı İSPARK, gelir kaybı nedeniyle iflasın eşiğine geldi
    Gündem

    İBB'ye bağlı İSPARK, gelir kaybı nedeniyle iflasın eşiğine geldi

    VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları
    Teknoloji

    VPN ile Instagram, Youtube, Twitter nasıl açılır? Basit ve ücretsiz VPN uygulamaları

    Görüş Bildir