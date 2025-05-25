AA

"Geliştiren Kültür ve İklim" temasıyla 19 Nisan'da başlayarak, 6 hafta boyunca farklı oturumlarla devam eden "İbn Haldun Akademi" kapsamında, kültürel iklim konusunu odağına alan çalışmalar gerçekleştirildi.

Akademinin tamamlanmasının ardından üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde kapanış töreni düzenlendi.

Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, kültürün muhafazasında, kimliğin korunmasında ve ihyasında ailenin ne kadar kritik bir rol oynadığını bugüne kadarki çalışmalarda gördüklerini söyledi.

DEMOGRAFİK ÇÖKÜŞ TEHDİDİNE DEĞİNDİ

2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Erdoğan şöyle dedi:

"Bu senenin Aile Yılı ilan edilmesi, hatta bu hafta 'Aile 10 Yılı' olarak bir açılımın yapılmış olması, yaşadığımız demografik çöküşle tek başına ilgili değil. Gerçekten ailenin bu kültür aktarımı konusunda ne denli önemli olduğunun da konuşulması lazım. Demografik çöküş tehdidinin ülkemizin geleceğiyle ilgili ne kadar kritik önemde olduğu bu işin başka bir tarafı. Bunların hepsinin konuşulması lazım."

"ÜNİVERSİTEMİZİN BAŞARMAYA ÇALIŞTIĞI EKOSİSTEMİ ANLAMALARINA İHTİYACIMIZ VAR"

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Akademi olarak her sene farklı bir gündemi değerlendirdiklerine işaret ederek şunları söyledi:

"Estetiği konuştuk, seyreltilmiş zamanları konuştuk, şimdi kültürü konuşmuş olduk. İbn Haldun Üniversitesinin sosyal bilimlerde Türkiye'nin en önemli mükemmeliyet merkezlerinden bir tanesi olması hedefimizde bu akademik çalışmamızın da ciddi önemi var. Çünkü üniversitemiz bünyesinde olmayan akademisyen ve akademisyen namzetlerinin üniversitemizin sunduğu araştırma imkanlarını, üniversitemizin başarmaya çalıştığı ekosistemi anlamasına, tanımasına ihtiyacımız var."

"ESKİ İSTANBUL'A DEĞER KATACAK BİR ÇALIŞMAYI TEKRAR İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ OLARAK YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Ülkenin parlak fikir insanlarının bir araya geldiği ve geleceğin parlak fikir insanlarını yetiştirebilen bir kurum olmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burası dışında Süleymaniye Medreselerinde yüksek lisans çalışmalarıyla ilgili yerleşke var. Onun devamında Unkapanı'nda çok büyük, çok özel bir proje yapıyoruz. Unkapanı değirmenleri, eski değirmenlerin olduğu yeri ihya ediyoruz. Orada da üniversitemizin hem sürekli eğitim merkezini hem de enstitü ve yüksek lisans, doktora çalışmalarıyla ilgili birimlerin olacağı, aslında eski İstanbul'a değer katacak bir çalışmayı tekrar İbn Haldun Üniversitesi olarak yapmış olacağız."

"TOPLUMA ÖNDER OLACAK KİŞİLERİ YETİŞTİRMEDE ROL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Üniversitedeki öğrencilerin yarıdan fazlasının yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluştuğunu dile getiren Erdoğan, kültür ve kimliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin kültürü ve kimliğinin yeni nesillere aktarılmasını, bunların konuşulmasını, tartışılmasını, akademik düzeyde daha derinlemesine çalışılmasını arzu ettiklerinin altını çizen Erdoğan şöyle konuştu:

"Biz İbn Haldun Üniversitesini, toplumu bekleyen tehditlerle ilgili çalışmaların yapıldığı, dünyanın önemli mükemmeliyet merkezlerinden biri olarak düşünüyor, hayal ediyoruz. Türkiye'nin parlak dimağlarını, geleceğin fikir insanlarını, Türkiye'nin yeni aydın sınıfını inşa etmede, topluma önder olacak kişileri yetiştirmede rol oynamak istiyoruz. Bu akademiye katılan tüm arkadaşlarımızı, akademisyen ve akademisyen namzetlerini de bunun yapı taşları olarak görüyoruz."

"360 DERECE TÜM DÜNYAYI KUCAKLAYACAK KADAR GENİŞ BİR YÜREĞE SAHİP ÜNİVERSİTE"

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de üniversitenin 2017'de eğitim vermeye başladığını belirterek şu cümleleri kurdu:

"İbn Haldun Üniversitesinin esas tanımını yaparken, 'Bu üniversite lokal bir üniversite.' diye yola çıktık. Yani lokal, yerel ve milli değerlere bağlı, kökü bu ülkenin topraklarında, Mevlana'nın buyurduğu gibi pergelimizin bir ucu bizim kutsal değerlerimizde ama diğer ucu 360 derece tüm dünyayı kucaklayacak kadar geniş bir yüreğe sahip üniversite. Böyle bir üniversiteyi hayata geçirmek üzere yola çıktık."

Kapanış töreninde, İbn Haldun Akademi bünyesinde düzenlenen makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arıkan ve çok sayıda davetli katıldı.