Bild, TTB'yi kaynak göstererek 'Türkiye'ye tatile gitmeyin' dedi

Türkiye'nin turizmini her fırsatta baltalamaya çalışan Alman medyası, bu sefer Türk Tabipleri Birliği'ni kaynak göstererek, Türkiye turizm geliri için korona vakalarını saklıyor haberi yayınladı.

Almanya, koronavirüs salgınına karşı büyük bir başarı gösteren ve tüm önlemlerini üst düzeyde alan Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'ye Alman turistlerin tatile gelmesinin önünü tıkayan Alman hükümetinden sonra, ülke medyası da Türkiye'yi hedef almaya başladı.

BİLD, TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİ KAYNAK GÖSTERDİ "TÜRKİYE'YE GİTMEYİN" DEDİ

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Türk Tabipleri Birliği'nin Türkiye hükümetini kötülemek için uydurduğu sahte verileri kaynak göstererek Türkiye'nin turizmini hedef aldı.

"AK PARTİ KORONA VAKALARINI SAKLIYOR"

Bild, TTB'nin "Türkiye'de koronavirüs salgınının ilk beş ayını (11 Mart-11 Ağustos) kapsayan bir raporda, şu anda ülkedeki aktif korona hasta sayısının, resmi merciler tarafından bildirilenden 10 kat daha fazla olduğunu tespit etti. Bu şu anlama geliyor: Resmi vaka sayısı 11.152, karanlıktaki aktif vaka oranı yüzde 90." açıklamasını ülke gündemine taşıdı.

TURİZM GELİRİ İÇİN...

TTB'den adının gizli kalması şartıyla bir kişi, Bild’e, turizmin devam edebilmesi için AK Parti hükümetinin rakamları güzelleştirdiğini söyleyerek “Türkiye ekonomisi şu anda kalıcı bir düşüş içinde ve Türk lirası dolar ve euro karşısında giderek daha fazla değer kaybediyor. Turizm, yüzde 20 ile ülkenin en önemli üç gelir kaynağından birini oluşturuyor. Güzelleştirilen rakamlarla turistlerin gözünün korkmasının önüne geçilerek ülkeye euro ve dolar gelmesi amaçlanıyor.” ifadelerini kullandı.

İkinci bir muhbir de Bild'e, TBB’nin iddialarının sağlam temellere dayandığını doğruladı.