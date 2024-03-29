Bilecik'te duyarsız sürücüler, yayaları zor duruma sokuyor

İHA
Trafikte bazı sürücülerin gelişigüzel park yapmaları, yayaları zor durumda bırakıyor.
Nizami park yapmayan sürücü tepki çekti
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde 06 CTG 255 plakalı duyarsız araç sürücüsünün, aracın yol kenarında 'Cep' tabir edilen yere nizami bir park yapmak yerine gelişigüzel park etmesi yayaları çileden çıkardı.
Aracın ön kısmı kaldırıma çıkacak şekilde park eden sürücüye yayalar, tepki gösterirken yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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