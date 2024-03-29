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Bilecik'te duyarsız sürücüler, yayaları zor duruma sokuyor

Bilecik'te duyarsız sürücüler, yayaları zor duruma sokuyor Bilecik'te çift sıra park ve yaya geçitleri üzerine park edilen araçlar hem diğer sürücülerin hem de yayaların tepkisini çekiyor.