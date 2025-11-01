Bilecik'te yağış sonrası mantar patlaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilecik’te havaların yağışlı gitmemesi nedeniyle mantar sezonu açıldı. Az da olsa mantar toplayan vatandaşlar, geçen sezonun beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

İLK MANTARLAR TOPLANDI

Mantar toplayıcı Sercan Doğan, geçen yıl yağışların az olması sebebiyle mantar sezonunun geç başladığını belirtti. Doğan, “Sezon mantarımız hayırlı olsun! İlk mantarımızı aldık. Buna halk dilinde çayır mantarı derler ve sofra değeri vardır. Marketlerden aldığımız kültür mantarının organik olanıdır” dedi.

ÇAYIR MANTARI NASIL TOPLANMALI

Süleyman Kımkak ise Ulupınar köyünde sezonun ilk mantarını topladıklarını söyledi. Kımkak, mantar seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

Kültür mantarına çok benzer ama arkası beyazdır. Bunlara çimen mantarı veya çayır mantarı derler. Kıyısı sararıyorsa almıyorsunuz. Arkası pembe olmalı, siyaha yakın ve açık tonlarda olmalı. Sararan mantarlardan uzak durun, mantar şakaya gelmez.

MANTARIN TAZELİĞİ VE KALİTESİ

Kımkak, topladıkları mantarların genellikle küçük ve taze olduğunu, yan taraflarında sararma olmadığını belirterek, “Gördüğünüz gibi taze ve temiz mantarlar. Sararmamış mantarlar güvenlidir” diye konuştu.