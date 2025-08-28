BİM'den 2 Eylül fırsatları: Toz deterjan 299 TL, Tuvalet kağıdı 285 TL, Çamaşır suyu 89 TL…

Bim, 2 Eylül Salı günü başlayacak yeni aktüel kampanyasıyla yine fırsat ürünlerini müşterilerle buluşturuyor.

Haftanın Önerileri etiketiyle sunulan kampanyada temel gıda ürünlerinden iç giyim, temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Bu hafta Bim raflarında et ve süt ürünleri, kahvaltılıklar, bakliyatlar, dondurulmuş gıdalar, içecekler ve çeşitli peynir ile yoğurt çeşitleri dikkat çekiyor.

Ayrıca hazır gıdalar, hamburger ve pizza ürünleri ile ev ihtiyaçlarına yönelik indirimler de müşterileri bekliyor.

Bim’in bu Salı kataloğunda yer alan ürünler, kampanya süresi boyunca uygun fiyatlarla reyonlarda satışta olacak.

İşte BİM 2 Eylül indirim kataloğu: