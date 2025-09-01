BİM'den "SALI" fırsatları: 5 L Yağ 339 TL, Süzme Çiçek Balı 399 TL, Antep Fıstığı 389 TL

BİM market, 9 Eylül 2025 Salı günü başlayacak Haftanın Önerileri kampanyasıyla tüketicilere 74 farklı üründe cazip fırsatlar sunuyor.
Aktüel katalogta temel gıda ürünleri ön plana çıkıyor.
Safya 5lt mısır yağı: 399 TL, Balparmak 850g süzme çiçek balı, Lokman reçel çeşitleri: 69,50 TL’den satışa sunulacak.
Ayrıca Maret 500g dana kangal sucuk 209 TL, Dost 1lt pastörize caffe latte 49,50 TL, İçim 750g tereyağı 299 TL ve çeşitli peynir ürünleri raflarda yerini alacak.
İşte BİM 9 Eylül indirimli ürünler: