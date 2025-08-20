BİM’den temizliği kolaylaştıran fırsat: Zemin temizleme makinesi geliyor… İşte fiyatı

BİM, 27 Ağustos 2025 tarihli aktüel kataloğunu yayımlayarak müşterilerini yepyeni ürünlerle buluşturdu.

Bu hafta öne çıkan ürünler arasında ofis koltukları, verandalı tini house, akülü zemin temizleme makinesi ve elektrikli araçlar için taşınabilir şarj cihazı bulunuyor.

Ev ve ofis yaşamını kolaylaştıran ürünlerin yanı sıra, elektrikli araç sahipleri için pratik çözümler sunan taşınabilir şarj cihazı, teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.

BİM, her hafta olduğu gibi kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini müşterilere ulaştırmaya devam ediyor.

İşte BİM 27 Ağustos indirim kataloğu: