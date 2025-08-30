BİM’e halı koltuk temizleme makinesi geliyor: BİM 5 Eylül Aktüel

BİM, 5 Eylül 2025 tarihli aktüel kataloğunu paylaştı.

Her dönem yoğun ilgi gören kampanyalar bu kez de elektronik, ev tekstili, mutfak ürünleri ve oyuncak gruplarında dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında televizyonlar yer alıyor. Senna 65 inç QLED akıllı TV ile Dijitsu 55 inç UHD akıllı TV, fiyat/performans açısından öne çıkıyor ve 4 taksit avantajıyla satışa sunuluyor.

Elektronik grubunda ayrıca Omix X5 akıllı telefon, TWS kulaklık hediyesiyle 5.990 TL’den raflardaki yerini alacak. Polosmart markasına ait kulaklık, hoparlör, klavye-mouse seti ve şarj kabloları da uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

Ev elektroniği grubunda ise Philips elektrikli süpürge 5.490 TL, buhar kazanlı ütü 4.990 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Halı koltuk temizleme makinesi, mutfak tartısı ve baharat öğütücü de kampanya listesinde bulunuyor.

Mutfak ve zücaciye ürünlerinde Chef’s tencere ve tava çeşitleri, saklama kapları, çelik sefer tası ve Luminarc marka cam kavanozlar öne çıkıyor.

Çocuklar için oyuncak ve eğitici ürünler de kataloğun dikkat çeken bölümlerinden biri olacak.

İşte BİM 5 Eylül indirim kataloğu: