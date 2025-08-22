BİM’e invertor kaynak makinesi geliyor! İşte BİM 29 Ağustos aktüel

Bim Market, 29 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Haftanın fırsat ürünleri, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinden tekstil ve giyime, züccaciye ve mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ev ve atölye işleri için çeşitli pratik çözümler, elektrikli el aletleri ve nalburiye ürünleri uygun fiyatlarla sunuluyor.

Bim’in bu haftaki aktüel kataloğu, evde, ofiste veya okul için ihtiyaç duyulan ürünleri ekonomik fiyatlarla sunuyor.

Kampanya 5 Eylül 2025 Cuma gününe kadar geçerli olacak ve stoklarla sınırlı.

İşte BİM 29 Ağustos indirim kataloğu: