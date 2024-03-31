Bingöl-Elazığ kara yolu 18’inci kilometrede bulunan Direkli, 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada 3 kişi öldü
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralılardan biri ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden birinin bebek olduğu belirtildi.
Validen açıklama
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta şunları söyledi:
"Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum."
Yaralılar tedavi altında
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise morga sevk edildi.
Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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