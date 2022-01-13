Euro
15.1695
0.09%
Dolar
13.2493
0.20%
Altın
777.6160
0.08%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
589.220
-0.44%
BTXN Coin
33.98
-0.05%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Bingöl'de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı

    Bingöl'de evlerine giden baba ve oğula yolda köpekler saldırdı. Yaralanan baba-oğul tedavilerinin ardından taburcu oldu.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 01:57
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 02:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı

    Dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda Lise öğrencisi Berat Çatkın (16), evine gitmek istediği sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

    Yakındaki amcasının evine sığınarak kendisini köpeklerden kurtaran Berat Çatkın, eve giden babasını telefonla arayarak uyarıda bulundu.

    20 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

    Baba Baki Çatkın (38)'da eve doğru giderken yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Baki Çatkın, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Berat Çatkın'a da kendi imkanlarıyla gittiği Genç Devlet Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. Baba- oğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Bingöl de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı #1

    "CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

    Hastaneden oğlu ile birlikte taburcu olan Çatkın, "Evime giderken 15- 20 arası yetişkin köpeğin saldırısına uğrayıp yaralandım. Bacağımdan ısırıp beni düşürdüler. Çevredeki vatandaşlar sağ olsun beni kurtardılar. Köpeklerin ne tür hastalık taşıdıklarını bilmiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Oradaki vatandaşlar olmazsa Allah korusun daha kötü sonuçlar da doğabilirdi. Artık bir çözüm bulunsun. Hem hayvanların yaşamları için hem de bizim can güvenliğimiz için çözüm bulsunlar." dedi.

    Bingöl de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı #2

    Bingöl de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı #3

    Bingöl de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı #4


    Görüş Bildir