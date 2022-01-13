Bingöl'de köpeklerin saldırısına uğrayan baba ve oğul yaralandı

Bingöl'de evlerine giden baba ve oğula yolda köpekler saldırdı. Yaralanan baba-oğul tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda Lise öğrencisi Berat Çatkın (16), evine gitmek istediği sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Yakındaki amcasının evine sığınarak kendisini köpeklerden kurtaran Berat Çatkın, eve giden babasını telefonla arayarak uyarıda bulundu.

20 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Baba Baki Çatkın (38)'da eve doğru giderken yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Baki Çatkın, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berat Çatkın'a da kendi imkanlarıyla gittiği Genç Devlet Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. Baba- oğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Hastaneden oğlu ile birlikte taburcu olan Çatkın, "Evime giderken 15- 20 arası yetişkin köpeğin saldırısına uğrayıp yaralandım. Bacağımdan ısırıp beni düşürdüler. Çevredeki vatandaşlar sağ olsun beni kurtardılar. Köpeklerin ne tür hastalık taşıdıklarını bilmiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Oradaki vatandaşlar olmazsa Allah korusun daha kötü sonuçlar da doğabilirdi. Artık bir çözüm bulunsun. Hem hayvanların yaşamları için hem de bizim can güvenliğimiz için çözüm bulsunlar." dedi.









